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Картина дня: салют, пассажиры «Новокрестовской» и «Беговой» и мусор после Дня города

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© Фото: Instagram / @b_mixail

Темы дня

Как выглядел торжественный фейерверк в честь юбилея Петербурга, сколько человек посетили новые станции метро и сколько собрали отходов после гуляний в Северной столице.

Самой обсуждаемой темой в петербургских СМИ, по версии «Монитора», стал торжественный салют в честь завершения Дня города. Первыми об этом сообщили «Санкт-Петербург.ру» (00:10), «Деловой Петербург» (08:00) и «Невские новости» (09:42).

Над Невой 27 мая в 23:00 прогремел салют в честь 315-летия Петербурга. Он уже традиционно был запущен с пляжа Петропавловской крепости.

Жители и гости Северной столицы, которые стояли на Троицком мосту, отметили, что фейерверк в этот раз был очень скромным. По оценке корреспондента «Санкт-Петербург.ру», это был самый короткий и невысокий салют в городе на Неве за последние три года.

Второй темой дня, по данным «Монитора», стало количество пассажиров, посетивших новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая». Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (15:40), 78.ru и «Стройпульс» (15:45), АБН и «Невские новости» (15:50).

Новыми станциями «зеленой» ветки петербургского метро воспользовались уже более 55 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Руководство метрополитена заявило, что пропускная способность нового участка Невско-Василеостровской линии метро составляет 29 пар поездов в час. Приблизительный объем пассажирских перевозок в сутки составит 761 тыс. человек.

«Новокрестовскую» создавали с учетом максимальных пассажиропотоков из-за расположенного неподалеку стадиона «Зенит-арена». Воспользоваться станцией могут 30 тыс. человек в час. В пресс-службе подземки отметили, что «аналогов ей в России не существует».

Официальное открытие станций состоялось 26 мая. В торжественной церемонии на «Беговой» участвовали губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал объем мусора в Петербурге после Дня города. Быстрее всех об этом сообщили 78ru (14:35), «Невские новости» и «Мой район» (14:50), «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» (14:55).

Из центра Северной столицы после мероприятий в честь Дня города вывезли 14 грузовиков мусора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В Смольном рассказали, что центральную часть города на Неве отчистили от мусора уже к 5 утра 28 мая, вскоре после завершения праздничных мероприятий. Общий объем отходов составил 145 кубометров. Уборкой Петербурга после Дня города занимались 550 человек и 120 спецмашин.

Самыми оперативными в Северной столице оказались «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».

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