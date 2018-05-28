Учителем года в Петербурге стал преподаватель математики в лицее №30 Олег Ренев

Лучшим учителем Петербурга признали преподавателя математики из физико-математического лицея №30 Олега Ренева. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Александра Говорунова.

Итоги конкурса педагогических достижений подвели в Российском этнографическом музее. Чиновник поздравил отличившихся учителей, а также вручил им награды.

«Сегодня в этом зале – лучшие представители петербургской педагогики. На ваши плечи опирается будущее Петербурга и России. От того, какие знания вы дадите своим ученикам, как воспитаете их, зависит судьба и завтрашний день нашего города, нашей страны», – заявил Говорунов.

Олег Ренев будет представлять Северную столицу на всероссийском конкурсе «Учитель года», который состоится в сентябре в Петербурге.

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