В Петербурге после Дня города собрали 14 грузовиков мусора

Из центра Петербурга после Дня города вывезли 14 грузовиков мусора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В Смольном рассказали, что центральную часть города на Неве отчистили от мусора уже к 5 утра 28 мая, вскоре после завершения праздничных мероприятий. Общий объем отходов составил 145 кубометров. Уборкой Петербурга после Дня города занимались 550 человек и 120 спецмашин.

Всего с 21 по 27 мая из Северной столицы вывезли 662 тонны мусора. Коммунальщики отработали 8 тыс. смен. В комитете по благоустройству добавили, что Петербург 28 мая убирают 930 человек.

Юбилей Северной столицы, которой исполнилось 315 лет, отметили с размахом. В центре Петербурга прошли парад барабанщиков и цирковое шествие со слонами, а завершилась праздничная программа торжественным салютом.

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