В Петербурге к 31 мая похолодает до +14 градусов

В Северной столице к концу мая значительно похолодает. В Гидрометцентре сообщили что уже 31 мая столбик термометра в Петербурга опустится до +14 градусов.

В первый день лета будет чуть теплее, 1 июня ожидается до +17 градусов. Помимо этого, в Северной столице прогнозируют осадки.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что середина мая в Петербурге стала одной из самых теплых в истории города. Средняя декадная температура воздуха достигла +17,5 градуса. Теплее было только в 2010 году (+18,1) и рекордном 1975 году, когда средняя декадная температура составила +18,7 градусов.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.