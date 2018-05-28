В Петербурге к 31 мая похолодает до +14 градусов

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что середина мая в Петербурге стала одной из самых теплых в истории города. Средняя декадная температура воздуха достигла +17,5 градуса. Теплее было только в 2010 году (+18,1) и рекордном 1975 году, когда средняя декадная температура составила +18,7 градусов.
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