Станциями метро «Новокрестовская» и «Беговая» воспользовались 55 тыс. человек

Новыми станциями «зеленой» ветки петербургского метро «Новокрестовская» и «Беговая» воспользовались уже более 55 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Руководство метрополитена заявило, что пропускная способность нового участка Невско-Василеостровской линии метро составляет 29 пар поездов в час. Приблизительный объем пассажирских перевозок в сутки составит 761 тыс. человек.

«Новокрестовскую» создавали с учетом максимальных пассажиропотоков из-за расположенного неподалеку стадиона «Зенит-арена». Воспользоваться станцией могут 30 тыс. человек в час. В пресс-службе подземки отметили, что «аналогов ей в России не существует».

Официальное открытие станций состоялось 26 мая. В торжественной церемонии на «Беговой» участвовали губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

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Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая. В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой».

Общая стоимость строительства «Зенит-арены» оценивалась примерно в 43 млрд рублей, а по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

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