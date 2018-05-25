В Ботаническом саду распустились Царицы ночи

В Ботаническом саду имени Петра Великого зацвели Царицы ночи. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

Кактусы распускаются лишь один ден в году, после чего вянут с восходом Солнца. Уникальное явление можно было наблюдать в ночь с 24 на 25 мая.

В 2018 году одновременно зацвели три Царицы ночи, что происходит очень редко.

«Особо наше внимание привлекает первое цветение Царицы ночи крючковатой (Selenicereus hamatus). Это растение описано в 1837 году и получило своё название за крючковидные выросты побегов. Предположительно, происходит этот вид из Мексики, но в природе он пока не обнаружен», – рассказали в Ботаническом саду.

В начале мая в Саду дружбы расцвела сакура. Красивое явление пользователи соцсетей сразу запечатлели на фото.