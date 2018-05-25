В Петербурге 25 мая ожидается до +22 градусов

В Северной столице в пятницу, 25 мая, будет хорошая погода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. На протяжении дня ожидается небольшая облачность, но осадки не прогнозируются.

Скорость переменного ветра составит от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление повышенное и существенно меняться не будет.

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