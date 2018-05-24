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Картина дня: пробки из-за ПМЭФ, ограничения из-за «Классики на Дворцовой» и проект аэроэкспресса

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© Фото: photo.roscongress.org

Темы дня

На каких улицах Петербурга возникли заторы из-за экономического форума, где ограничат движение 26 мая и когда откроют скоростную электричку до Пулково.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стали пробки в Северной столице из-за первого дня Петербургского международного экономического форума. Быстрее всех об этом сообщили «Санкт-Петербург.ру» (09:24), АБН (11:40), Gazeta.SPb (12:05).

Первый день Петербургского международного экономического форума собрал пятикилометровую пробку на Пулковском шоссе, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Скорость автомобильного потока в направлении Петербурга от Волхонского шоссе до пересечения со съездом в сторону аэропорта «Пулково» не превышала 10 км/ч.

На месте гигантского затора случились две аварии. Не менее сложная ситуация сложилась на съезде с Пулковского шоссе на КАД. Там образовалась уже трехкилометровая пробка.

Второй обсуждаемой новость, по данным «Монитора», стало ограничение движения из-за концерта «Классика на Дворцовой». Первыми об этом написали «Стройпульс» (09:24), Gazeta.SPb (09:35), «Невские новости» (09:40).

В субботу, 26 мая, в Северной столице перекроют несколько улиц из-за гала-концерта «Классика на Дворцовой». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 8 часов утра до полуночи 26 мая водители не смогут проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, Певческому проезду, набережной Мойки от Певческого проезда до Невского проспекта.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стали подробности проекта аэроэкспресса. Оперативнее всех об этом рассказали АБН (16:05), «Стройпульс» (16:07), 78.ru (16:15).

Строительство аэроэкспресса в Петербурге планируют завершить до 2022 года. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и исполнительный директор ООО «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

«Мы рады сделать первый шаг в направлении создания в Петербурге современной линии аэроэкспресса. Мы ставим перед собой задачу создать не просто транспортную артерию, а целую инфраструктуру, способную удовлетворить требования и запросы всех категорий пассажиров», – сказал Федоров.

Поезд соединит Пулково и Витебским вокзалом, время в пути будет занимать 26 минут. Стоимость строительства оценивается почти в 19 млрд рублей. Десять миллиардов предусмотрены из бюджетных денег, остальные финансы будут привлекаться за счет инвестиций.

О новых планах строительства в марте этого года рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. По словам чиновника, проект планировки территорий для аэроэкспресса до Пулково разработают до конца года. По предварительным данным, стоимость проезда составит 300-500 рублей.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «78.ru».

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