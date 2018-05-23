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Депутат ЗакСа потребовал от Полтавченко восстановить маршрутку до Пулково

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© Фото: Instagram / @barbaralucky

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Алексей Ковалев считает, что решение об отмене маршрута в Смольном приняли из коррупционных соображений.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев потребовал восстановить работу маршрутки К-39 от станции метро «Московская» до Пулково. Об этом сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Маршрут был отменен комитетом по транспорту «в целях оптимизации маршрутной сети транспорта общего пользования». Парламентарий обратился к губернатору Георгию Полтавченко с требованием не только вернуть транспорт, но и провести расследование в отношении сотрудников ведомства.

Ковалев назвал решение комитета об отмене единственной маршрутки до аэропорта «циничным». По его мнению, за этим скрываются коррупционные интересы.

Депутат считает, что ситуация играет на руку владельцам такси, которые завышают цены на дорогу в Пулково, и авторам проекта аэроэкспресса, скоростной электрички до аэропорта.

«Я многократно заявлял, что проект аэроэкспресса – убыточный для города и не нужен петербуржцам. Отменяя единственную маршрутку, власть ставит горожан в безальтернативное положение, в котором аэроэкспресс станет выходом из негативной ситуации. Автобусы №39 и №39Э ходят с периодичностью в полчаса и никак не могут заменить маршрутку, которая выполняет функцию шаттла в аэропорт. Маршрутка №К-39 – единственная в своем роде, поскольку она уходила каждые пять минут полностью загруженная пассажирами», – заявил Ковалев.

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