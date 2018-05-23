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Суд признал незаконным изменение даты постройки исторического дома на Ропшинской улице

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© Фото: vk.com/voopiik_spb

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Для градозащитников это стало первой победой по делам об «омоложении» дореволюционных зданий.

Петербургские градозащитники выиграли суд у Кадастровой палаты и городского управления Росреестра об изменении даты постройки исторического дома №10 на Ропшинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Здание до декабря 2016 года по официальным документам считалось построенным в период до 1917 года. В результате исправления собственником, ООО «Шелест-сквер», так называемой кадастровой ошибки дата строительства была изменена на 1947 год.

Согласно законодательству, здание в таком случае можно было снести, собственник хотел возвести на его месте восьмиэтажный жилой дом. В суде на стороне застройщика выступали представители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, который выдал собственнику положительное заключение на проект, предусматривающее снос здание.

Куйбышевский районный суд признал действия Кадастровой палаты незаконными. Градозащитники подчеркнули, что это первый прецедент, оспаривающий действия властей по «омоложению» исторических зданий.

Ранее из-за ситуации с домом спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал деятельность комитета по градостроительству и архитектуре, в частности, его главу Владимира Григорьева. «Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость», – сказал Макаров.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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