В США скончался писатель Филип Рот

В Нью-Йорке умер писатель Филип Рот. Об этом сообщила газета The New York Times.

Рот скончался в госпитале Манхэттена от сердечной недостаточности. Писателю было 85 лет.

За более чем полувековую карьеру он написал более десяти романов, некоторые из них были признаны современной классикой.

В 1988 году Рот получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль». Он также был обладателем Букеровской премии, премии Франца Кафки, французского ордена Почетного легиона и других наград.

В середине мая в Штатах умер другой классик литературы – журналист Том Вулф. Пионер «новой журналистики» скончался на 88-м году жизни.