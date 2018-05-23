В Петербурге 23 мая ожидаются дожди и до 21 градуса тепла

В Северной столице, согласно прогнозу синоптиков, 23 мая будет дождливо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным специалистов, в среду местами будут кратковременные дожди и переменная облачность. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Воздух прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление днем будет мало меняться. Световой день продлится 17 часов 43 минуты. Рассвет – 04:04, закат – 21:47.

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