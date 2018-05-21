В ЗакСе поддержали идею Полтавченко увеличить штрафы для музыкантов в метро

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по вопросам правопорядка и законности поддержала инициативу губернатора Георгия Полтавченко об увеличении штрафов за правонарушения на территории метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Члены комиссии рекомендовали принять законопроект об изменении закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Согласно документу, сумма штрафа за игру на музыкальных инструментах в метро вырастет до 1-3 тыс. рублей. В настоящее время наказание составляет от 100 до 500 рублей.

Законопроект также устанавливает запрет на использование территории метро для осуществления благотворительной и коммерческой деятельности. Это разрешат делать лишь с разрешения администрации подземки.

В первой половине апреля власти Петербурга запретили пассажирам метро гадать, попрошайничать, заниматься торговлей и оставлять вещи без присмотра. Другие изменения правил подземки коснулись прохода через турникеты со створками и людей с медицинскими имплантатами. За нарушения будут предусмотрены штрафы, которые установят депутаты Законодательного собрания.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.