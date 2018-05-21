Генпрокурора РФ попросили проверить комитет по охране памятников Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить деятельность комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

По словам парламентария, ведомство нередко выдает разрешения на реконструкцию зданий под видом работ по сохранению объектов. Ковалев подчеркнул, что это нарушает требования об охране домов-памятников.

Депутат в качестве примера привел дом №12 по 1-й линии Васильевского острова. В 2017 году КГИОП выдал разрешение на проведение работ по сохранению исторического здания, признанного объектом культурного наследия федерального значения. Позднее оказалось, что рабочие ООО «Львы Петербурга» пробили фасадную стену дома, чтобы обустроить вход в подвал.

Ковалев заявил, что четыре раза обращался в городскую прокуратуру. Сотрудники отреагировали только в последнем случае, а в предыдущих депутата перенаправляли к профильным вице-губернаторам. Чиновники не выявили никаких нарушений.

Другим примером стал «Дом-коммуна инженеров и писателей (с оградой)» на улице Рубинштейна. Там пробили проемы для двери и трех окон в капитальной стене на первом этаже.

«Сложившаяся практика недопустима, так как грубо нарушает имущественные права собственников квартир и иных помещений в домах-памятниках», – подчеркивает Ковалев.

В 2015 году в отношении компании «ИнвестПроект», которая собиралась обсустроить в здании ресторан, было возбуждено уголовное дело из-за незаконных ремонтных работ. Строители причинили существенный вред зданию.

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