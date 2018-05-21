Профсоюз учителей: «Майский» указ 2012 года о зарплатах до сих пор не выполнен

Представители экспертного центра Конфедерации труда России и профсоюза «Учитель» заявили, что «майские» указы президента РФ 2012 года о доведении зарплат педагогов до средней по регионам до сих пор не выполнены. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По словам специалистов, система, при которой часть заработка учителей привязаны к результатам его работы, «позволяет манипулировать расходами на образования в соответствии с приоритетами региональных властей». Они объясняют это отстутствием четких критериев оценки эффективности.

Эксперты считают, что из-за несовершенства системы зарплаты педагогов в разных регионах различаются более чем в четыре раза, а в целом «майский» указ выполнен не был. По их данным, в 2016 году средняя зарплата в РФ превышала заработок учителей более чем на 2 тыс. рублей, практически такой же разрыв сохранялся и на протяжении предыдущих лет.

В Министерстве просвещения опровергли данные специалистов. В пресс-службе ведомства сказали, что «значения показателей уровня заработной платы в среднем по РФ по итогам 2017 года соответствуют значениям, заложенным в указах», а на их исполнение «было выделено самое существенное дополнительное финансирование».

Согласно указу президента РФ, Министерство образования и науки было разделено на два ведомства. Вопросами школ теперь занимается Министерство просвещения, которое возглавляет Ольга Васильева.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.