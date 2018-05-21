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Станция метро «Новокрестовская» до конца ЧМ-2018 будет работать только для болельщиков

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© Фото: Instagram / @natalitet

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По словам губернатора Петербурга, ограничения связаны с требованиями ФИФА.

Власти Петербурга откроют в полном объеме станцию метро «Новокрестовская» только после Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Георгия Полтавченко.

По его словам, согласно требованию Международной федерации футбола (ФИФА), Смольному необходимо «держать периметр безопасности», в который входит «Новокрестовская».

«Прогуляться от нее до Приморского парка Победы и Крестовскому острову не получится... Но для болельщиков, для посетителей стадиона она будет работать в нормальном режиме», – сказал градоначальник.

Полтаченко отметил, что точная дата открытия станции «Беговая» будет известна, когда власти города получат необходимые документы. Он подчеркнул, что «стопроцентная строительная готовность будет обеспечена уже ко Дню города»,

Губернатор также рассказал об окончательной стоимости стадиона «Зенит-арена». Он заявил, что на строительство было потрачено около 45 млрд рублей, из них почти 4,5 млрд пришлись на расходы на так называемую временную инфраструктуру к ЧМ-2018, которая проектом строительства не предусматривались.

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Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая. В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, ее планируют открыть лишь до конца мая. «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой».

Общая стоимость строительства «Зенит-арены» оценивалась примерно в 43 млрд рублей, а по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

Несмотря на колоссальный бюджет, на стадионе, который строили на протяжении десяти лет с 2007 года, протекала крыша, наблюдались протечки в помещениях, была заметна некачественная отделка. Многочисленные скандалы вызвали превышения аммиака и качество газона. За практически год работы многие неисправности удалось устранить.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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