В Петербурге 21 мая будет сухо и до 23 градусов тепла

В Северной столице в понедельник, 21 мая, будет хорошая погода. Согласно информации регионального управления МЧС России, в городе будет малооблачно.

По данным синоптиков, осадки в Петербурге не ожидаются. На протяжении дня скорость переменного ветра не будет превышать 2-5 м/с.

Температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Световой день продлится 17 часов 35 минут. Рассвет – 04:08, закат – 21:43.

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