В Звенигородском сквере открыли памятник первому генерал-полицмейстеру России Девиеру

В центре Петербурга открыли памятник первому генерал-полицмейстеру России Антону Девиеру. Он появился в Звенигородском сквере в честь 300-летия российской полиции.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник департамента государственной службы и кадров МВД РФ Владимир Кубышко, вице-губернатор Александр Говорунов, начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов и другие представители власти.

Говорунов заявил, что имя Девиера навсегда вошло в летопись Петербурга. «Он не только следил за соблюдением правопорядка. Главная полицмейстерская канцелярия была тогда фактически органом городского управления и ведала очень многими вопросами», – сказал чиновник.

Сергей Умнов добавил, что региональное управление МВД продолжит увековечивать память о людях, которые внесли большой вклад в формирование полицейской службы.

Антон Девиер родился в 1682 году. К концу XVII века Петр I привез его в Россию из голландского флота. В 1718 году Девиера назначили первым петербургским генерал-полицмейстером. Государственный деятель скончался в 1745 году, он похоронен на Лазаревском кладбище.

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