Полтавченко: Европейский университет оставил грибок в Малом Мраморном дворце

Представители Смольного выявили в здании Малого Мраморного дворца на Гагаринской улице грибок. Об этом сообщается в ответе губернатора Георгия Полтавченко на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского.

Парламентария возмутили сообщения об аварийности здания. Вишневский заявил, что дворец Кушелева-Безбородко находился в хорошем состоянии, а Европейский университет, который там находился почти четверть века, облагораживал здание.

Градоначальник заявил, что Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга выявило множество дефектов. В частности, на фасадах выявили трещины, а перепланировка в помещениях была проведена без согласования.

«Также в результате периодического воздействия влаги (протечки кровли, дефекты инженерных коммуникаций) имеются повреждения стен и перекрытий помещений», – говорится в ответе губернатора.

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На данный момент ЕУ официально лишен лицензии. Рособрнадзор уже трижды отказывал вузу в получении лицензии. Во время разбирательств свой пост покинул ректор Европейского университета Олег Хархордин. Сейчас в вузе не ведутся лекции, однако сотрудники продолжают научную работу, проводят открытые лекции.

В конце декабря 2017 года ЕУ окончательно лишился своего здания – особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вуз арендовал здание в 2011 году до сентября 2024 года, однако после проведения проверок КИО уведомил университет об одностороннем отказе от договора аренды. В апреле Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Европейского университета к Рособрнадзору.

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