Полтавченко предложил увеличить до 3 тыс. рублей штрафы для музыкантов, играющих в метро

Губернатор Петербурга предложил повысить размер штрафов для музыкантов, которые незаконно выступают в метро. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания.

Градоначальник заявил, что игра на музыкальных инструментах – одно из наиболее распространенных нарушений правил метрополитена. Полтавченко добавил, что артисты мешают пассажирам и работе подземки.

По мнению губернатора, нарушителей необходимо штрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В настоящее время за это наказывают штрафом в размере от 100 до 500 рублей.

В первой половине апреля власти Петербурга запретили пассажирам метро гадать, попрошайничать, заниматься торговлей и оставлять вещи без присмотра. Другие изменения правил подземки коснулись прохода через турникеты со створками и людей с медицинскими имплантатами. За нарушения будут предусмотрены штрафы, которые установят депутаты Законодательного собрания.

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