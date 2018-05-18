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В России возбудили второе уголовное дело из-за статьи с призывами взорвать Крымский мост

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© Фото: Instagram / @tkachev6149

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Правоохранители хотят привлечь к ответственности редактора The Washington Examiner, согласовавшего материал.

Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело из-за статьи The Washington Examiner «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, редактор издания Уго Гурдон согласовал и разместил статью Тома Рогана, в которой следствие нашло пропаганду терроризма. В отношении Гурдона, как и Рогана, возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористических актов.

Статья про Крымский мост вышла 15 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал материал Рогана «безумием». Он подчеркнул, что правоохранительным органам России и США стоит внимательно изучить статью.

Вскоре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Рогана. По версии правоохранителей, статься содержит признаки призывов к осуществлению террористической деятельности.

Журналист не стал оправдываться за свои слова. Тем не менее он подчеркнул, что ему стоило указать о необходимости провести удар, не допустив при этом жертв.

Глава России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост во вторник, 15 мая. США и Европейский союз выступили против открытия переправы. Они считают незаконным референдум в Крыму, по итогам которого полуостров в 2014 году вошел в состав РФ.

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