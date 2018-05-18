«Саратовские авиалинии» с 31 мая прекращают деятельность

Компания «Саратовские авиалинии» с 31 мая останавливает свою деятельность. В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что это связано с уведомлением Росавиации о приостановке продаж билетов.

Ведомство попросило компанию до 30 мая вывезти всех пассажиров, которые находятся за границей, а также не обслуживать клиентов, которые вылетают из России и собираются вернуться позднее этой даты.

В случае окончательного закрытия авиакомпании пассажирам вернут средства за приобретенные билеты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании Елену Воронову.

Гендиректор Михаил Герасименко заявил, что будущее единственного в Саратовской области аэропорта зависит от судьбы авиаперевозчика. По его словам, у предприятия, если его закроют, не будет средств для обслуживания аэропорта. Герасименко отметил, что аэропорт принадлежит «Саратовским авиалиниям» с момента основания организации в 1931 году.

«Компания объединяет в себе аэропорт и авиаперевозчика, весь персонал аэропорта работает в «Саратовских авиалиниях», вся инфраструктура – автомобили, топливно-заправочный комплекс и т.д. – принадлежат авиаперевозчику», – сказал он.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал ситуацию с компанией «правильным решением». «Одной ненадежной микрокомпанией, экономившей на подготовке пилотов и неспособной обеспечить безопасность полетов, будет меньше», – написал он в Twitter.

В феврале 2018 года в Подмосковье потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148. В результате крушения погиб 71 человек.

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