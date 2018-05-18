В России частично заблокировали серверы Viber

Руководство мессенджера Viber сообщило, что в России из-за блокировки северов возникли проблемы с подключением к сервису. Об этом оно сообщило на своей странице в Twitter.

«Похоже, эта ситуация обусловлена решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые использует Viber. На данном этапе мы не понимаем причины этого решения», – заявило руководство мессенджера.

Представители Viber отметили, что пользователи страдают о проблем, которые не связаны напрямую с сервисом.

Перебои с доступом к мессенджеру возникли вечером 17 мая. Согласно данным портала Down Detector, почти половина пользователей жаловались на отсутствие подключения.

Накануне Роскомнадзор заблокировал более 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp и других порталов, в том числе социальной сети Facebook. Доступ к ним был возвращен через час после начала ограничений.

Массовая блокировка IP-адресов началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

В начале мая министр связи России Николай Никифоров заявил, что Viber может повторить судьбу Telegram, если не передаст ключи шифрования.

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