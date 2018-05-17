Роскомнадзор заблокировал на час 300 IP-адресов WhatsApp

Роскомнадзор временно запретил более 300 IP-адресов популярного мессенджера WhatsApp. Об этом сообщила Meduza со ссылкой на активиста Филиппа Кулина.



В реестр запрещенных сайтов вошли 329 адресов. Согласно информации с сайта Роскомнадзора, они были заблокированы по решению Генпрокуратуры.



Вместе с IP-адресами мессенджера в выгрузку реестра попали адреса нескольких компаний, в том числе российского хостинг-провайдера Selectel и Facebook.



Почти через час после блокировки из реестра были удалены адреса WhatsApp и Facebook. Причины, по которым они были запрещены, не сообщаются.

Массовая блокировка IP-адресов началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

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