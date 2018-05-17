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Власти Петербурга объединят конкурсы на станцию метро «Кудрово» и депо «Правобережное»

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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По словам губернатора Северной столицы, конечную станцию «оранжевой» ветки откроют не позднее 2025 года.

Смольный собирается объединить конкурсы на предпроектные работы по станции метро «Кудрово» и депо «Правобережное». Решение связано с необходимостью одновременного строительство обоих объектов, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

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Депо «Правобережное» должно быть построено за станцией «Кудрово». По мнению специалистов, если работы не вести одновременно, это может сорвать сроки проектирования.

Объединение конкурсов не повлияет на их условия. Стоимость контракта по «Кудрово» составляет 20,5 млн рублей, а по депо – 25,9 млн рублей. Проектировать новую станцию метро начнут в конце 2019 года.

«Кудрово» станет конечной станцией «оранжевой» ветки метро. Фактически она будет располагаться во Всеволожском районе Ленинградской области, поэтому отвечать за ее строительство будет не только Смольный, но и областная администрация. Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «Кудрово» будет открыто не позднее 2025 года.

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