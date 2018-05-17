Смольный заключил договоры по капитальному ремонту на 7,6 млрд рублей

Фонд капитального ремонта Петербурга заключил договоры на 7,6 млрд рублей, рассказал его директор Денис Шабуров. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

По данным на 15 мая, Смольный подписал контракты по 2,3 тыс. видов работ, что составляет 95% от плана, при этом конкурсы объявлены на 100%. Шабуров подчеркнул, что 2046 объектов уже переданы подрядчикам.

Чиновник добавил, что по поручению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко к началу осеннего сезона уже готовят 425 кровель, 134 объекта систем теплоснабжения и 195 фасадов из 267. Шабуров добавил, что работы идут в плановом режиме.

В начале апреля Николай Бондаренко поручил отремонтировать чердаки жилых домов для борьбы с сосульками. Насущную проблему будут решать при помощи технологии «холодный чердак».

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