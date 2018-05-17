Руферы залезли на купол Петропавловского собора ради салюта на 9 мая

Руферы из команды Urban Dreams незаконно пробрались на Петропавловский собор, с купола которого посмотрели салют в честь Дня Победы 9 мая. Об этом экстремалы рассказали в социальных сетях.

По их словам, они попали на территорию Петропавловской крепости за несколько минут до ее закрытия. После этого руферы по водосточной трубе залезли на собор.

«Там мы пробыли около двух часов, аккуратно лежа прямо на крыше и стараясь не попадаться на глаза охране и работникам музея, а затем под звуки салюта забрались на вершину купола собора», – рассказали члены Urban Dreams.

Они добавили, что после этого вместе с «группой приглашенных VIP-гостей» вышли с территории крепости.

В прошлый раз руферы нелегально попали на стройплощадку моста Бетанкура. Чтобы не вызвать подозрений, они притворились сотрудниками пресс-службы компании «Пилон», подрядчика строительства.

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