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Руферы залезли на купол Петропавловского собора ради салюта на 9 мая

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© Фото: Instagram / @roofsoldier

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Экстремалы сняли свои нелегальные похождения на видео, которое можно найти в интернете.

Руферы из команды Urban Dreams незаконно пробрались на Петропавловский собор, с купола которого посмотрели салют в честь Дня Победы 9 мая. Об этом экстремалы рассказали в социальных сетях.

По их словам, они попали на территорию Петропавловской крепости за несколько минут до ее закрытия. После этого руферы по водосточной трубе залезли на собор.

«Там мы пробыли около двух часов, аккуратно лежа прямо на крыше и стараясь не попадаться на глаза охране и работникам музея, а затем под звуки салюта забрались на вершину купола собора», – рассказали члены Urban Dreams.

Они добавили, что после этого вместе с «группой приглашенных VIP-гостей» вышли с территории крепости.

В прошлый раз руферы нелегально попали на стройплощадку моста Бетанкура. Чтобы не вызвать подозрений, они притворились сотрудниками пресс-службы компании «Пилон», подрядчика строительства.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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