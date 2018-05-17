Часть реки Мойки закрыли для движения почти на месяц

Участок реки Мойки в Петербурге закрыли для движения с 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Ограничения из-за работ по очистке дна введены на отрезке реки от Фонтанки до 2-го Садового моста. Навигация судов возобновится в 09:00 11 июня.

Вскоре после этого в Северной столице закроют движение по каналу Грибоедова. Запрет будет действовать с 12 июня по 17 июля из-за проведения Чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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