ООН: Население России через 30 лет сократится до 133 млн человек

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН спрогнозировал значительное снижение населения России к 2050 году. Согласно докладу, подготовленному специалистами, в стране к этому времени будут проживать около 132,7 млн человек.

По данным департамента, за три десятилетия численность городского населения вырастет на 3 млн – до 110,6 млн человек. Количество жителей сельской местности сократится с 36,8 млн до 22,1 млн человек.

Несмотря на это, численность населения Петербурга увеличится. По подсчетам эксппертов, к 2035 году оно вырастет с 5,35 до 5,6 млн человек.

В данным момент, согласно информации Росстата, в России живут около 147 млн человек.

Уменьшится и число жителей Китая. В департаменте сообщили, что после 2030 года рост численности населения пойдет на спад и достигнет 1,3 млрд человек, что почти на 150 млн меньше, чем в настоящее время.

Предполагается, что лидером по числу жителей станет Индия. К 2050 году там будут проживать около 1,6 млрд человек, что больше текущего показателя почти на 200 млн.

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