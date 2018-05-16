«В чем сила, губернатор?»: Анохин пожаловался Полтавченко на строительство футбольного поля в Приморском районе

Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Петербурга, попросил губернатора Георгия Полтавченко не допустить строительства футбольного поля на месте гаражей в Приморском районе города. Об этом сообщило АБН.

Парламентарий подчеркнул, что гаражи в квартале у озеро Долгое собирались убирать для строительства роддома, однако затем планы изменились.

«В чем сила, губернатор? Что мы лишаем собственности тех, кто в рамках закона покупали гаражи и платили налоги, тем, что мы сносом отодвигаем строительство больницы и роддома? Нет, я думаю, сила действительно в правде, а правда в том, что мы в очередной раз имеем дело со схемами, когда государственная земля будет выводиться из собственности Петербурга», – заявил депутат.

Анохин добавил, что Полтавченко необходимо взять ситуацию под личный контроль.

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