«АБЗ-Дорстрой», «Трест» и «Орион плюс» попали в список плохих дорожных подрядчиков Петербурга

Власти Петербурга составили список подрядчиков, некачественно выполняющих дорожный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Смольный по итогам первых месяцев 2018 года выявил 38 нарушений во время ремонта. Полтора десятка из них связаны с объектами ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Проблемы также были о ЗАО «Трест» и ООО «СК "Орион плюс"». Компании, в частности, не обеспечивали безопасный проход пешеходов и проезда транспорта.

В ГАТИ похвалили только четыре компании. Без нарушений работают ЗАО «Ювенал», ООО «Геоизол», АО «ПО Возрождение» и ЗАО «Пилон». В ведомстве добавили, что в настоящее время в городе выдано 98 разрешений на ремонт.

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