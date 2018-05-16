На станции метро «Адмиралтейская» появится пересадка на «зеленую» ветку

В Петербурге на станции метро «Адмиралтейская» может появиться пересадочный узел. В пресс-службе городской подземки сообщили, что переход на «зеленую» ветку метро был предусмотрен еще в оригинальном проекте станции.

В торце «Адмиралтейской» есть специальный задел под переход, рядом с этим местом проходят тоннели Невско-Василеостровской линии метро. Пересадочный узел позволил бы разгрузить станции «Гостиный двор» и «Невский проспект», а также «Василеостровскую». В метро подчеркнули, что, несмотря на важность проекта, его сложно реализовать.

«На данный момент у петербургского метро еще нет опыта строительства станций на действующих участках без перекрытия движения на линии, да, технологически это возможно, но требует очень и очень детальной подготовки», – рассказали в пресс-службе подземки.

В метрополитене добавили, что в настоящее время основной упор сделан на строительство станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары», «Театральная», «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская».

Руководство подземки прежде объясняло, почему в вестибюлях станций нет урн и туалетов, почему поручни эскалатора движутся быстрее ступенек и почему на станциях по вечерам закрывают вторые выходы.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.