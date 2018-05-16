Более 80 петербургских отелей оштрафовали за завышение цен на время ЧМ-2018

Управление Роспотребнадзора по Петербургу оштрафовало более 80 местных гостиниц за завышение цен во время Чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления обнаружили, что стоимость бронирования номеров незаконно увеличили 83 гостиницы. Руководство отелей оштрафовали в общей сложности на более чем 875 тыс. рублей.

Всего было вынесено 65 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности. В отношении 13 отелей направлены иски в суд.

Ранее петербургское управление Федеральной антимонопольной службы сообщило, что в России ужесточили контроль за незаконным использованием символики ФИФА. В ведомстве отметили, что в 2017 году во время проведения Кубка конфедераций по футболу закон нарушили компании ООО «ТД Интерторг», которой принадлежат торговые сети «Семья», «Идея» и права на использование бренда Spar, а также ООО «М.видео менеджмент».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.