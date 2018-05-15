В США скончался писатель и пионер «новой журналистики» Том Вулф

В Нью-Йорке скончался знаменитый журналист и писатель Том Вулф. Ему было 87 лет.

Смерть автора подтвердила его агент Линн Несбит, сообщила газета The New York Times. Она отметила, что незадолго до кончины был госпитализирован с инфекцией.

Том Вулф считается одним из создателей направления «новая журналистика». Его первое произведение, книга «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка», вышедшая в 1965 году, повлияла на развитие документальной прозы.

Позднее он выпустил книги «Электропрохладительный кислотный тест» о писателе Кене Кизи и коммуне «Веселые проказники», «Битва за космос» о так называемой космической гонке СССР и США и другие произведения. За свои произведения и вклад в развитие литературы Вулф был удостоен множества наград.