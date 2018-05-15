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На Вознесенском проспекте у Исаакиевского собора поменяют направление движения

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© Фото: Instagram / @alex_masterhapkido

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Временные изменения коснутся только небольшого участка магистрали.

На участке Вознесенского проспекта от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы ввели одностороннее движение. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Изменения связаны с ремонтом светофора на Малой Морской, уточнили в ведомстве. Новая схема движения вступила в силу 13 мая.

В КРТИ попросили водителей быть внимательными и следить за дорожными знаками.

Во вторник, 15 мая, на Митрофаньевском путепроводе частично ограничили движение транспорта. Из-за работ по фрезерованию и асфальтированию покрытия проезжей части изменения продлятся до пяти часов утра 23 мая.

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