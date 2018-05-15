У арестованного главы Северо-Западного Ростехнадзора Слабикова нашли еще 700 млн рублей

Сотрудники ФСБ нашли у арестованного главы «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» Григория Слабикова еще 700 млн рублей. Средства были изъяты в одном из банков Северной столицы, сообщила «Фонтанка».

На минувшей неделе в результате обысков у чиновника нашли 1 млрд рублей наличными. Как оказалось, это была лишь часть всех средств Слабикова. Правоохранители подчеркивают, что не все банки Петербурга прислали ответы, поэтому, возможно, конечная сумма окажется еще больше увеличена.

Оперативники подчеркнули, что 700 млн рублей в пересчете по курсу хранились в виде почти 7,5 млн евро, 1 млн долларов и в рублях. Средства находились в банковской ячейке, размеры которой сопоставимы с ростом человека.

«Иначе бы все не поместилось – купюры были мелкие», – добавили правоохранители.

Сотрудники правоохранительных органов утром 10 мая нагрянули с обысками в офис Слабикова на Моховой улице, в квартиру на Крестовском острове и загородный дом в Токсово. У чиновника нашли большое количество пачек денег, в том числе евро, и драгоценностей. Позднее главу Северо-Западного Ростехнадзора вместе с дочерью задержали.

Слабикову предъявили обвинение в хищении 4,7 млрд рублей. Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти считает, что чиновник состоит в организованной группе по хищению денег строительных компаний, входивших в три саморегулируемые организации – «Строительный ресурс», «Строй-Проект» и «Строй-Изыскания».

Следствие полагает, что с 2010 по 2016 год было похищено около 4 млрд 763 млн рублей. Деньги переводились по фиктивным договорам доверительного управления в компанию «Норд-Вест Капитал», после чего переходили номинальным юридическим лицам. Основная часть средств, по версии правоохранителей, была выведена в Испанию.

Суд арестовал Слабикова 13 мая. Позднее в следственный изолятор поместили его дочь Елену.

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