Решение о блокировке Telegram до сих пор не вступило в законную силу

Решение Таганского районного суда о блокировке мессенджера Telegram еще не вступило в законную силу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-cекретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

«На прошлой неделе в суд поступила жалоба на решение, заявителю предоставлен срок для устранения недостатков, содержащихся в жалобе. После устранения, если они будут устранены в установленный срок, жалоба будет назначена к рассмотрению в Мосгорсуде», – пояснила Солопова.

Ранее в карточке дела появилась отметка о вступлении решения в законную силу. В Мосгорсуде это объяснили технической ошибкой, которая вскоре была исправлена.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что для блокировки не требовалось ждать вступления решения в силу. «Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия», – подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе РКН добавили, что представители Роскомнадзора не получали от Telegram копий жалоб на блокировку мессенджера.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, несмотря на это, сервис продолжает работать при помощи собственных методов обхода ограничений.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что продолжает пользоваться Telegram. Он сказал, что ему запросто можно написать в мессенджере.

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