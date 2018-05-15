  • 15 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 14:19 61.9485  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 14:19 73.7960  
Нефть($) 15.05.2018 79.07 +0.82
Нефть(p) 15.05.2018 4958.86 +13.37

«Институт Стройпроект» спроектирует первый участок ВСД за 279 млн рублей

Автор:


© Фото: spb-projects.ru

Темы дня

Компания должна завершить заботы до конца осени 2018 года.

Проектированием первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге займется АО «Институт Стройпроект». Согласно информации с сайта госзакупок, оно выполнит работы за 279 млн рублей.

Подготовить проект магистрали от пересечения Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей до развязки с Витебским проспектом необходимо до конца ноября 2018 года.

Стоимость проезда по ВСД будет аналогична плате, устанлвленной на Западном скоростном диаметре. Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что улучшить транспортную ситуацию в городе можно лишь с помощью платных дорог.

«Пример ЗСД показывает, что ВСД будет востребован. Петербургу однозначно необходимы платные дороги. Это не наше желание, это мировая практика. Максимально быстро добраться из точки А в точку Б можно только при наличии платных дорог, уровень загрузки которых регулируется тарифом», – сказал чиновник.

Читайте также:

Куда направят ВСД: трасса за 150 млрд рублей пройдет над колонией

Предположительно, строительство магистрали обойдется в 165 млрд рублей, что на 15 млрд больше изначальной суммы. Планируемая протяженность ВСД составляет 22 км, из которых 14 км пройдут по территории Петербурга, а остальные – в Ленинградской области.

Далеко не все рады строительству дороги. Жители Красногвардейского района обеспокоены появлением ВСД. В начале апреля 2017 года в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей против строительства магистрали под окнами домов.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

    Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов
    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram