«Институт Стройпроект» спроектирует первый участок ВСД за 279 млн рублей

Проектированием первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге займется АО «Институт Стройпроект». Согласно информации с сайта госзакупок, оно выполнит работы за 279 млн рублей.

Подготовить проект магистрали от пересечения Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей до развязки с Витебским проспектом необходимо до конца ноября 2018 года.

Стоимость проезда по ВСД будет аналогична плате, устанлвленной на Западном скоростном диаметре. Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что улучшить транспортную ситуацию в городе можно лишь с помощью платных дорог.

«Пример ЗСД показывает, что ВСД будет востребован. Петербургу однозначно необходимы платные дороги. Это не наше желание, это мировая практика. Максимально быстро добраться из точки А в точку Б можно только при наличии платных дорог, уровень загрузки которых регулируется тарифом», – сказал чиновник.

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Предположительно, строительство магистрали обойдется в 165 млрд рублей, что на 15 млрд больше изначальной суммы. Планируемая протяженность ВСД составляет 22 км, из которых 14 км пройдут по территории Петербурга, а остальные – в Ленинградской области.

Далеко не все рады строительству дороги. Жители Красногвардейского района обеспокоены появлением ВСД. В начале апреля 2017 года в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей против строительства магистрали под окнами домов.

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