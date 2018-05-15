Личная информация 3 млн пользователей Facebook попала в открытый доступ

Данные почти 3 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в открытом доступе. Их разместили на недостаточно защищенном сайте сотрудники Кембриджского университета, сообщил портал New Scientist.

Исследователи собирали данные пользователей через популярное приложение с психологическими тестами myPersonality. Результаты публиковались на портал, который мог посетить любой пользователь интернета.

Сотрудник Online Privacy Foundation Крис Самнер подчеркнул, что информация, попавшая в открытый доступ, дает много возможностей для злоумышленников. В настоящее время Facebook и независимые организации проводят расследование инцидента.

Случай утечки данных пользователей Facebook стала вторым громким скандалом за несколько месяцев. В начале марта британские и американские СМИ сообщили, что компания Cambridge Analytica собирала информацию о зарегистрированных в соцсети людях, чтобы использовать их в политической рекламе. Всего она получила данные 87 млн человек.

После этого основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось давать показания в Сенате и Палате представителей Конгресса США. Он признал, что компания допустила ошибки, подчеркнув, что вскоре будут приняты меры для улучшения безопасности информации.

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