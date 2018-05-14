Петербургский ЗакС одобрил установку мемориальной доски Даниилу Гранину

Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга одобрила установку мемориальной доски писателю Даниилу Гранину. Заседание, на котором было принято решение, состоялось в понедельник, 14 мая.

Памятная табличка появится на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице. Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал установку мемориала «нашим священным долгом».

«Вся его жизнь – пример мужества, патриотизма, беззаветной любви к Родине. Он был совестью нашего народа, его авторитет, порядочность, честность стали моральным ориентиром для многих поколений», – сказал спикер городского парламента

Макаров добавил, что имя Гранина навсегда «вписано золотыми буквами в историю Петербурга и России».

Даниил Гранин скончался в одной из петербургских больниц 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Писатель-фронтовик известен по романам «Искатели», «Иду на грозу», «Блокадная книга», «Эта странная жизнь» и многим другим произведениям.

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Осенью 2017 года в Невском районе открылась библиотека имени писателя. Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в 2016 году. Пространство новой библиотеки наполнено памятью о Данииле Александровиче. В его честь также назовут литературную премию.

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