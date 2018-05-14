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Смольный устроил зачистку Апраксина двора

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© Фото: Instagram / @roman.bulatov
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    Представители петербургской власти убирают незаконные объекты в центре Северной столицы

    Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества вместе с полицейскими устроили рейд на Апраксином дворе. Представители Смольного демонтируют незаконные палатки и платежные терминалы.

    На прошедшем заседании Штаба по пресечению несанкционированной торговли решили, что стихийный рынок «нарушает имущественные права Петербурга» и «причиняет ущерб объекту культурного наследия и интересам горожан».

    Власти Петербурга в настоящее время пытаются расторгнуть договор с компанией Олега Дерипаски «Главстрой-СПБ», которая арендовала Апраксин двор. Организация за 10 лет не приступила к реновации комплекса, поэтому город в апреле 2018 года выиграл суд о выселении ответчика из 12 зданий.

    Решение суда еще не вступило в законную силу, представители фирмы подали апелляцию. В «Главстрой-СПБ» утверждают, что сейчас по корпусам 11, 12, 50, 51 Апраксина двора идет выполнение работ, предусмотренных действующими инвестиционным договорами.

    Реновация Апраксина двора длится почти восемь лет. В 2011 году компания Дерипаски обязалась «реанимировать» здание двора площадью 107 тыс. кв. м. под общественно-деловой многофункциональный комплекс. Проект реновации менялся четыре раза, однако к работам «Главстрой-СПб» так и не приступил.

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    В конце февраля 2017 года глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила, что Смольный «перевезет» Апраксин двор из центра Северной столицы в середине 2018 года. Арендаторов хотели отправить на окраины из-за масштабной реконструкции Апраксина двора. Рассматривались две возможные площадки для размещения торговых площадей.

    Неудачные попытки реставрации двора связыают с многочисленными конфликтами Смольного с мелкими собственниками и арендаторами площадки. Последняя попытка выселить торговцев в новый комплекс на Московском шоссе не удалась – никто не захотел менять центр на окраину.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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