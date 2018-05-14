Смольный устроил зачистку Апраксина двора

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества вместе с полицейскими устроили рейд на Апраксином дворе. Представители Смольного демонтируют незаконные палатки и платежные терминалы.

На прошедшем заседании Штаба по пресечению несанкционированной торговли решили, что стихийный рынок «нарушает имущественные права Петербурга» и «причиняет ущерб объекту культурного наследия и интересам горожан».

Власти Петербурга в настоящее время пытаются расторгнуть договор с компанией Олега Дерипаски «Главстрой-СПБ», которая арендовала Апраксин двор. Организация за 10 лет не приступила к реновации комплекса, поэтому город в апреле 2018 года выиграл суд о выселении ответчика из 12 зданий.

Решение суда еще не вступило в законную силу, представители фирмы подали апелляцию. В «Главстрой-СПБ» утверждают, что сейчас по корпусам 11, 12, 50, 51 Апраксина двора идет выполнение работ, предусмотренных действующими инвестиционным договорами.

Реновация Апраксина двора длится почти восемь лет. В 2011 году компания Дерипаски обязалась «реанимировать» здание двора площадью 107 тыс. кв. м. под общественно-деловой многофункциональный комплекс. Проект реновации менялся четыре раза, однако к работам «Главстрой-СПб» так и не приступил.

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В конце февраля 2017 года глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила, что Смольный «перевезет» Апраксин двор из центра Северной столицы в середине 2018 года. Арендаторов хотели отправить на окраины из-за масштабной реконструкции Апраксина двора. Рассматривались две возможные площадки для размещения торговых площадей.

Неудачные попытки реставрации двора связыают с многочисленными конфликтами Смольного с мелкими собственниками и арендаторами площадки. Последняя попытка выселить торговцев в новый комплекс на Московском шоссе не удалась – никто не захотел менять центр на окраину.

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