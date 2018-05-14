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Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

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© Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

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Экс-чиновник обвиняется в хищении почти 50 млн рублей при строительстве «Зенит-арены».

Санкт-Петербургский городской суд арестовал все имущество, принадлежащее бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В понедельник, 14 мая, было вынесено постановление о продлении Оганесяну меры пресечения в виде заключения под стражей до 7 июля, экс-вице-губернатор просил о домашнем аресте.

Оганесяна задержали в Москве 16 ноября 2016 года по делу о мошенничестве при строительстве «Зенит-арены». Следственный комитет предъявил обвинение в хищении на сумму более 50 млн рублей.

Экс-чиновник признался в хищении 50,4 млн рублей при возведении стадиона. После этого он ходатайствовал о досудебном соглашении. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сейчас завершено предварительное следствие по делу. Обвиняемый содержится в тюремной больнице Гааза, готовится к операции.

Следователь заявила, что местонахождение похищенных средств до сих пор не установлено. Защита Оганесяна подчеркнула, что арестованного имущества хватит для возмещения ущерба.

Общая стоимость десятилетнего строительства «Зенит-арены» оценивается примерно в 43 млрд рублей, а по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

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