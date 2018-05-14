В петербургских магазинах 90% тушенки оказались подделкой

Практически все виды мясных консервов, которые продаются в Петербурге, не соответствуют государственному стандарту. Об этом сообщила общественная организация потребителей «Общественный контроль».

Специалисты проверили образцы продукции с маркировкой «ГОСТ 32125-2013» на этикетке. Проверка показала, что в девяти из десяти случаев товары не соответствуют стандарту.

«Результаты исследований этого года просто шокируют: обман потребителей на рынке мясных консервов приобрел массовый и, похоже, неконтролируемый характер», – подчеркнули общественники.

В организации отметили, что таких результатов не было за двадцать лет мониторинга качества пищевых продуктов. В прошлом году ГОСТу не соответствовали лишь 60% образцов, а в 2016 году – 40%.

Эксперты оценили продукцию торговых марок «Скопинский», «Деликатесный ряд», «Курганский стандарт», «Русь», «Добротный продукт», «Спецпроект», «Главпродукт», «Потанино», ООО «МКК «Балтийский».

Меньше всего белка оказалось в консервах из свинины «Потанино» – 4,8% при норме в 13%. Наименьшее количество мяса и жира обнаружили в тушенке «Деликатесный ряд» – 49,5%.

В «Общественном» контроле подчеркнули, что банка тушенки весом 325 г не может стоить меньше 180 рублей. Цена обусловлена стоимостью исходных продуктов для приготовления консервов.