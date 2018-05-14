Дочь главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова отправили под арест

Дзержинский суд Петербурга арестовал Елену Слабикову, дочь руководителя «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» Григория Слабикова. Ее вместе с отцом обвиняют в мошенничестве на сумму в 4,7 млрд рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, предпринимательница, владеющая спортивно-развлекательными центрами и отелем, а также возглавляющая Санкт-Петербургскую федерацию воднолыжного спорта, помогала отцу курировать саморегулируемые организации, со счетов которых пропала крупная сумма денег.

Защита Слабиковой настаивала на домашнем аресте из-за ее двухлетней дочери. Несмотря на это, суд решил поместить ее в следственный изолятор.

Отец предпринимательницы был арестован еще 11 мая, на следующий день после обысков, которые прошли не только в его офисе на Моховой улице, но и в квартире на Крестовском острове и загородном дом в Токсово. Следствие считает, что чиновник, у которого дома нашли большое количество пачек денег, драгоценностей и других вещей, не соответствующих декларации о доходах, входил в организованную группу по хищению денег строительных компаний.

Правоохранители заявили, что с 2010 по 2016 год было похищено около 4 млрд 763 млн рублей. Деньги переводились по фиктивным договорам доверительного управления в компанию «Норд-Вест Капитал», после чего переходили номинальным юридическим лицам. Основная часть средств, по версии правоохранителей, была выведена в Испанию.