В Петербурге 14 мая ожидается до +27 градусов

В Северной столице в понедельник, 14 мая, ожидается хорошая погода. По данным регионального управления МЧС РФ, воздух в городе прогреется до +27 градусов.

На протяжении дня в Петербурге будет малооблачно, синоптики не прогнозируют осадки. Скорость ветра не будет превышать 5 м/с.

Атмосферное давление в понедельник будет меняться мало. Световой день продлится 17 часов 3 минуты. Восход – 04:24, закат – 21:27.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что лето 2018 года в Северной столице будет теплым и сухим.

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