Главу Северо-Западного Ростехнадзора Слабикова обвинили в хищении 4,7 млрд рублей

Дзержинский районный суд Петербурга предъявил обвинение руководителю «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» Григорию Слабикову в хищении 4,7 млрд рублей. Об этом сообщила «Фонтанка».

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти считает, что чиновник состоит в организованной группе по хищению денег строительных компаний, входивших в три саморегулируемые организации – «Строительный ресурс», «Строй-Проект» и «Строй-Изыскания».

Следствие полагает, что с 2010 по 2016 год было похищено около 4 млрд 763 млн рублей. Деньги переводились по фиктивным договорам доверительного управления в компанию «Норд-Вест Капитал», после чего переходили номинальным юридическим лицам. Основная часть средств, по версии правоохранителей, была выведена в Испанию.

В Главном следственном управлении ГУ МВД по СПб и ЛО заявили, что Слабиков получал 20-25% преступного дохода. Официальный доход чиновника за 2017 год составил 1,5 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов утром 10 мая нагрянули с обысками в офис Слабикова на Моховой улице, в квартиру на Крестовском острове и загородный дом в Токсово. У чиновника нашли большое количество пачек денег, в том числе евро, и драгоценностей. Позднее главу Северо-Западного Ростехнадзора вместе с дочерью задержали.

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