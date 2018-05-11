Дела за незаконное использование символики ФИФА будут возбуждать без выдачи предупреждения

В России ужесточили контроль за незаконным использованием символики Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила пресс-служба петербургского управления Федеральной антимонопольной службы.

Дела в отношении нарушителей закона будут возбуждаться без выдачи предупреждения. Юридические лица, которых признают виновными, будут наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В пресс-службе УФАС отметили, что из-за плотного графика проведения турнира дела будут рассматриваться в максимально краткие сроки. В ведомстве добавили, что ужесточение законодательства по отношению к нарушителям продлится до 15 августа 2018 года включительно.

Заместитель руководителя УФАС Вячеслав Тукаев подчеркнул, что в 2017 году во время проведения в Петербурге Кубка конфедераций по футболу выявили семь случаев незаконного использования символики ФИФА. По его словам, к ответственности были привлечены крупные компании ООО «ТД Интерторг», которой принадлежат торговые сети «Семья», «Идея» и права на использование бренда Spar, а также ООО «М.видео менеджмент». Они без согласия ФИФА испольовали символику турнира для рекламных акций.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.