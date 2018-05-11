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Депутат ЗакСа попросил Смольный обустроить в Петербурге площадки для шашлыков

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© Фото: pixabay.com

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В настоящее время в Северной столице нет мест, где официально разрешено жарить мясо.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев попросил Смольный создать в Петербурге специальные площадки для приготовления шашлыков. С аналогичной просьбой он обращался в 2017 году, сообщили в пресс-службе парламентария.

Цивилев отметил, что в Северной столице невозможно пожарить мясо, это грозит административной ответственностью.

«Многие граждане не убирают за собой мусор, это загрязняет городские парки и ухудшает общую экологическую обстановку в городе, повышает уровень пожарной опасности», – сказал депутат.

По его мнению, проблему можно было бы решить с помощью специально оборудованных мест, в которых были бы не только мангалы, но и беседки и урны для мусора. Свое обращение депутат направил вице-губернатору Николаю Бондаренко. Цивилев добавил, что его инициатива позволит горожанам цивилизованно отдохнуть на природе.

В Петербурге нет специальных площадок, на которых разрешено жарить шашлыки. Они существуют только за пределами черты города. Узнать о том, как законодательство относится к приготовлению мяса на открытом воздухе, можно с помощью специального материала «Санкт-Петербург.ру».

В начале мая петербуржцы возмутились поступком жителей Невского района, которые жарили шашлыки на детской площадке. По словам пользователей социальных сетей, это не единичный случай.

Проблема с шашлыками будет особенно актуальной грядущим летом. Из-за Чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России, в городах, где состоятся матчи, введут особый противопожарный режим. Он предусматривает не только запрет на разведение открытого огня, но и на использование мангалов.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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