Депутат ЗакСа попросил Смольный обустроить в Петербурге площадки для шашлыков

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев попросил Смольный создать в Петербурге специальные площадки для приготовления шашлыков. С аналогичной просьбой он обращался в 2017 году, сообщили в пресс-службе парламентария.

Цивилев отметил, что в Северной столице невозможно пожарить мясо, это грозит административной ответственностью.

«Многие граждане не убирают за собой мусор, это загрязняет городские парки и ухудшает общую экологическую обстановку в городе, повышает уровень пожарной опасности», – сказал депутат.

По его мнению, проблему можно было бы решить с помощью специально оборудованных мест, в которых были бы не только мангалы, но и беседки и урны для мусора. Свое обращение депутат направил вице-губернатору Николаю Бондаренко. Цивилев добавил, что его инициатива позволит горожанам цивилизованно отдохнуть на природе.

В Петербурге нет специальных площадок, на которых разрешено жарить шашлыки. Они существуют только за пределами черты города. Узнать о том, как законодательство относится к приготовлению мяса на открытом воздухе, можно с помощью специального материала «Санкт-Петербург.ру».

В начале мая петербуржцы возмутились поступком жителей Невского района, которые жарили шашлыки на детской площадке. По словам пользователей социальных сетей, это не единичный случай.

Проблема с шашлыками будет особенно актуальной грядущим летом. Из-за Чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России, в городах, где состоятся матчи, введут особый противопожарный режим. Он предусматривает не только запрет на разведение открытого огня, но и на использование мангалов.