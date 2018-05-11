СМИ: Министерство образования и науки разделят на два министерства

Власти России хотят разделить Министерство образования и науки на два ведомства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Федеральном собрании.

Предполагается, что в стране появятся Министерство образования и Министерство науки. Второму ведомству перейдут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое будет ликвидировано.

Агентство было создано в 2013 году в рамках реформы Российской академии наук. ФАНО передали управление всего имущества РАН. Руководство академии не раз жаловалось на попытки агентства вмешаться в управление исследованиями.

Критике подвергалось и объединение Министерств образования и науки, которое произошло в 2004 году. Ученые и эксперты отмечали, что руководству ведомства сложно сконцентрироваться на обеих сферах сразу.

Глава РАН Александр Сергеев не стал комментировать сообщения СМИ. Он подччеркнул, что у него нет официальной информации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не смог дать комментарий.

Минобрнауки с августа 2016 года возглавляет Ольга Васильева. Прежде она занимала должность заместителя начальника управления по общественным проектам администрации президента РФ.