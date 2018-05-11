Театр «Лицедеи» через суд добился отмены повышения арендной платы

Театр «Лицедеи» добавился отмены увеличения арендной платы за площадку в Петроградском районе Петербурга. Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа признал незаконным решение «И-Инвест», собственника ТРК «Толстой сквер» на улице Льва Толстого.

Конфликт вокруг «Лицедеев» длится уже много лет. Собственник «Толстого сквера» получил площадку под свой проект возле метро «Петроградская» при условии, что он создаст пространство для театра. В 2010 году владеющая бизнес-центром компания «И-Инвест» заключила с «Лицедеями» соглашение, по которому ежемесячный размер арендной платы устанавливался в сумме 160 тыс. рублей.

С 2013 года арендодатель получил право увеличивать сумму аренды раз в год с учетом установленного правительством России коэффициента-дефлятора. Как пояснил адвокат «Лицедеев», театр настаивает, что арендная плата – это 160 тыс. рублей, и увеличивать можно лишь ее. Собственник же считает, что он вправе увеличивать текущую арендную плату – уже увеличенную.

Позднее руководство театра заявило, что арендная плата была увеличена до изначально оговоренного срока. Инвесторы пытались приписать «Лицедеям» арендную плату, перемножая коэффициент в геометрической прогрессии. Таким образом через 16 лет театру пришлось бы платить более 1 млрд.

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«Лицедеи» в октябре 2017 года проиграли иск владельцу здания, а в начале 2018 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе, после чего театр попросил защиты у президента России Владимира Путина.

«Это не значит, что «бизнесмены» от нас теперь полностью отстанут, ведь дело возвращается обратно в нижестоящие судебные инстанции. Поэтому мы продолжаем держать в сердце ситуацию и желаем, чтобы мы вас поскорее порадовали премьерой спектакля и забыли навсегда о новостях из разнообразных судов», – написали представители театра в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

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